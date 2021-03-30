Полиция поймала мужчину с наркотиками в Ивановской области

В Кинешме (Ивановская область) задержали 55-летнего мужчину, которого заподозрили в хранении наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что во время досмотра полицейские обнаружили у задержанного посылку, в которой оказался мобильник с зарядным устройством. Внутри него был спрятан метадон. По версии правоохранителей, мужчина намеревался переправить наркотики на зону. Возбуждено уголовное дело.