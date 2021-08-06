Полиция Подмосковья выставила посты для поимки беглецов из ИВС Истры

Дополнительные посты и заслоны выставила полиция Подмосковья в местах возможного передвижения пяти беглецов из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

О конкретных местах поиска в ведомстве не сообщили.

«Подмосковная полиция выставила дополнительные посты, где могут находиться сбежавшие заключенные из ИВС», — заявили в пресс-службе.

Из изолятора временного содержания в Истре сбежал Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Вместе с ним в бега ударились обвиняемые в кражах Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.

По предварительным данным, арестованные при помощи гаечного ключа скрутили замок в камере и сломали запор на воротах. Дежурный не закрыл окно, через которое в камеру передавали еду.

Следственный комитет завел уголовное дело по превышению должностных полномочий сотрудниками изолятора. Сбежавших ищут в Москве, Подмосковье и соседних регионах.