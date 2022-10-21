Полиция по отпечаткам пальцев нашла грабителя в Нижнем Тагиле | 360°

Криминал 21 октября 2022, 16:54 Полиция по отпечаткам пальцев нашла грабителя в Нижнем Тагиле

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Мужчина ограбил пенсионерку в подъезде дома в Нижнем Тагиле. Его нашли благодаря отпечаткам пальцев, сообщило издание TagilCity со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам пострадавшей, мужчина натянул ей шапку на лицо и закрыл рот рукой. После этого злоумышленник вытащил у нее из сумки телефон, ключи от квартиры и деньги, а потом скрылся.

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Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили на лавочке у подъезда забытую грабителем книгу. По отпечаткам пальцев на ней мужчину нашли. В тот момент он пытался потратить похищенные деньги.

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