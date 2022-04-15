Полиция Петербурга задержала мужчину, угрожавшего взорвать кассу в банке

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал опасным предметом кассиру в банке. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мужчина 14 апреля пришел в банк под предлогом размена наличных денег в кассе. В ходе общения с кассиром он подсунул в лоток для передачи денег сверток с подозрительным предметом и выхватил из кармана брелок, который якобы мог привести взрывное устройство в действие.

Кассир незамедлительно нажала на кнопку сигнализации, после чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. На следующий день оперативники задержали мужчину 1972 года рождения в городе Пушкин.

В отделении полиции он пояснил, что хотел напугать кассира муляжом взрывного устройства, который сам же изготовил в домашних условиях.

Следователи решают вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.