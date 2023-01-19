19 января 2023, 17:41
Полиция Петербурга задержала водителя каршеринга, перевозившего наркотики
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пьяного водителя каршеринга, который имел при себе наркотики. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».
Случай произошел в Виленском переулке около дома № 14. Водитель автомобиля Chery Tiggo привлек внимание полицейских своим нетрезвым видом. Они решили осмотреть транспортное средство и обнаружили в нем около 500 граммов наркотических веществ в двух полимерных свертках, написало ИА Nation News.
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По факту случившегося заведено уголовное дело.
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Наркотики
Санкт-Петербург
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