Криминал 19 января 2023, 17:41 Полиция Петербурга задержала водителя каршеринга, перевозившего наркотики

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пьяного водителя каршеринга, который имел при себе наркотики. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».

Случай произошел в Виленском переулке около дома № 14. Водитель автомобиля Chery Tiggo привлек внимание полицейских своим нетрезвым видом. Они решили осмотреть транспортное средство и обнаружили в нем около 500 граммов наркотических веществ в двух полимерных свертках, написало ИА Nation News.

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По факту случившегося заведено уголовное дело.

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