06 декабря 2022, 15:04
Полиция Петербурга задержала уроженцев Краснодарского края за открытие наркобизнеса
В Петербурге полицейские задержали уроженцев Краснодарского края, которые организовали наркобизнес и сбывали запрещенные препараты через тайники. Об этом написали «Невские новости».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в преступную группировку входили два брата, три закладчика от 41 до 45 лет и оптовый сбытчик. Все они продавали два вида сильнодействующих веществ.
Реклама
Во время обыска в их квартирах правоохранители нашли 1,5 тысячи флаконов и одну тысячу таблеток-усилителей, а также 15 коробок и 168 капсул противоэпилептического лекарства.
Реклама
Наркотики
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама