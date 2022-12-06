Криминал 06 декабря 2022, 15:04 Полиция Петербурга задержала уроженцев Краснодарского края за открытие наркобизнеса

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В Петербурге полицейские задержали уроженцев Краснодарского края, которые организовали наркобизнес и сбывали запрещенные препараты через тайники. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в преступную группировку входили два брата, три закладчика от 41 до 45 лет и оптовый сбытчик. Все они продавали два вида сильнодействующих веществ.

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Во время обыска в их квартирах правоохранители нашли 1,5 тысячи флаконов и одну тысячу таблеток-усилителей, а также 15 коробок и 168 капсул противоэпилептического лекарства.

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