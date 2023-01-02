Криминал 02 января 2023, 14:01 Полиция Петербурга задержала убившего из ревности жену местного жителя МВД сообщило о задержании подозреваемого в убийстве жены петербуржца РИА «Новости»

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Подозреваемого в убийстве супруги неоднократно судимого жителя Санкт-Петербурга задержали сотрудники полиции 1 января. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, мужчина напал на жену в последний день 2022 года.

Сообщение об истекающей кровью женщине в подъезде дома в Невском районе города поступило в дежурную службу утром в субботу, 31 декабря. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на пострадавшую напал ее супруг на почве ревности. Ранее мужчина был неоднократно судим.

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Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. По факту нападения полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство».

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Подозреваемого задержали только на следующий день в ходе оперативных мероприятий. Злоумышленник скрывался в переулке Гривцова.

Как сообщили «Невские новости», подозреваемого ранее привлекали за кражи и мошенничество. Всего на его счету не менее 10 судимостей. Ближайшее время злоумышленник проведет в изоляторе временного содержания.