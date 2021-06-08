Полиция Петербурга задержала стрелявшего из травмата на овощебазе

В Санкт-Петербурге задержали 30-летнего водителя, который устроил стрельбу из травматического пистолета на овощебазе в Калининском районе. Для его поимки в городе вводили план-перехват.

«Задержан водитель BMW, в ходе конфликта на овощебазе стрелявший из травмата», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 7 июня неизвестный напал на 54-летнего петербуржца рядом со складскими помещениями по проспекту Непокоренных. Во время конфликта он дважды выстрелил из травматического оружия в воздух, затем уехал на BMW Х6. После объявления в городе плана-перехвата его задержали сотрудники ППС. У стрелка изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство с применением оружия».

В конце мая в Сочи трое мужчин стреляли из травматического оружия в пожилого человека, после чего скрылись на автомобилях. Потерпевший получил ранения ног. Стрелявших задержали, им грозит до семи лет лишения свободы.