Полиция Петербурга задержала подозреваемых в серии угонов элитных авто
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в серии угонов элитных авто в среду, 30 сентября, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что 8 июля стало известно об угоне Land Rover Discovery 2014 года выпуска, а 9 июля этого года сообщалось об угоне Toyota Land Cruiser. Полицейские задержали предполагаемых участников преступной группы.
Ими оказались двое жителей Ленинградской области 34 и 35 лет. При обыске по месту проживания были найдены 11 комплектов государственных регистрационных знаков, 41 комплект ключей от BMW, Nissan, Mercedes и других машин.
Еще правоохранители обнаружили три прибора для подавления GSM-сигналов, блок управления двигателем авто со сверткой замка зажигания, а также две радиостанции и документы на разные транспортные средства. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.