Полиция Петербурга задержала подозреваемых в серии угонов элитных авто

Уточняется, что 8 июля стало известно об угоне Land Rover Discovery 2014 года выпуска, а 9 июля этого года сообщалось об угоне Toyota Land Cruiser. Полицейские задержали предполагаемых участников преступной группы.

Ими оказались двое жителей Ленинградской области 34 и 35 лет. При обыске по месту проживания были найдены 11 комплектов государственных регистрационных знаков, 41 комплект ключей от BMW, Nissan, Mercedes и других машин.

Еще правоохранители обнаружили три прибора для подавления GSM-сигналов, блок управления двигателем авто со сверткой замка зажигания, а также две радиостанции и документы на разные транспортные средства. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.