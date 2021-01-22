Полиция Петербурга задержала подозреваемого в распространении наркотиков

Молодого человека, пытавшегося что-то спрятать на проспекте Луначарского, заметили 19 января. Увидев полицейских, он попытался убежать, но его догнали. У 24-летнего местного жителя обнаружили 10 свертков с запрещенными веществами. В целом их вес составил 60 граммов.

Уточняется, что парень успел сделать закладку в одном из домов района. В квартире у петербуржца нашли более 20 свертков с наркотиками. Также здесь находились, упаковочные материалы и весы. По информации правоохранителей, подозреваемый работает в интернет-магазине в даркнете.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.