Неизвестные надругались над иностранным студентом и ограбили его в Санкт-Петербурге. Одного из предполагаемых преступников задержали. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, нападение произошло в арендованной гражданином Германии квартире. Молодой человек учится на втором курсе Университета США.

Парень подал заявление в полицию. Он рассказал, что к нему домой вошли двое неизвестны, надругались над ним, а потом похитили его iPhone 11 и кошелек. В портмоне находилось все банковские карты и 30 тысяч рублей. Преступники сбежали.

Полицейские по горячим следам задержали 30-летнего мужчину. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Расследование продолжается.