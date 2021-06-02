Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении и изнасиловании иностранного студента — СМИ
Неизвестные надругались над иностранным студентом и ограбили его в Санкт-Петербурге. Одного из предполагаемых преступников задержали. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным канала, нападение произошло в арендованной гражданином Германии квартире. Молодой человек учится на втором курсе Университета США.
Парень подал заявление в полицию. Он рассказал, что к нему домой вошли двое неизвестны, надругались над ним, а потом похитили его iPhone 11 и кошелек. В портмоне находилось все банковские карты и 30 тысяч рублей. Преступники сбежали.
Полицейские по горячим следам задержали 30-летнего мужчину. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Расследование продолжается.