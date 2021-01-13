Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже археологических ценностей

Задержали мужчину на Невском проспекте во вторник, 11 января. По предварительной версии, подозреваемый выломал замки на металлической двери подвала. Предположительно, он вошел в кабинет института и вынес оттуда 26 предметов, общая стоимость которых оценивается в пять миллионов рублей, пишет сайт «Экономика сегодня».

У молодого человека обнаружили орудие взлома и пропавшие изделия. В настоящий момент следователи устанавливают его причастность к другим преступлениям подобного рода.