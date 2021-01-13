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    13 января 2021, 10:47

    Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже археологических ценностей

    Полина Петрова

    Полиция Центрального района Санкт-Петербурга задержала 23-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к краже ценных археологических находок из Института истории материальной культуры РАН на Дворцовой набережной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
    Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже археологических ценностей

    Задержали мужчину на Невском проспекте во вторник, 11 января. По предварительной версии, подозреваемый выломал замки на металлической двери подвала. Предположительно, он вошел в кабинет института и вынес оттуда 26 предметов, общая стоимость которых оценивается в пять миллионов рублей, пишет сайт «Экономика сегодня».

    У молодого человека обнаружили орудие взлома и пропавшие изделия. В настоящий момент следователи устанавливают его причастность к другим преступлениям подобного рода.