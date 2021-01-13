Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже археологических ценностей
Полиция Центрального района Санкт-Петербурга задержала 23-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к краже ценных археологических находок из Института истории материальной культуры РАН на Дворцовой набережной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Задержали мужчину на Невском проспекте во вторник, 11 января. По предварительной версии, подозреваемый выломал замки на металлической двери подвала. Предположительно, он вошел в кабинет института и вынес оттуда 26 предметов, общая стоимость которых оценивается в пять миллионов рублей, пишет сайт «Экономика сегодня».
У молодого человека обнаружили орудие взлома и пропавшие изделия. В настоящий момент следователи устанавливают его причастность к другим преступлениям подобного рода.