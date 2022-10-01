Полиция Петербурга задержала ограбившего цветочный ларек мигранта-романтика | 360°

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01 октября 2022, 21:08

Полиция Петербурга задержала ограбившего цветочный ларек мигранта-романтика

СМИ опубликовали кадры ограбления цветочного ларька в Петербурге мигрантом-романтиком

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Отсутствие денег не повод приходить на свидание с пустыми руками посчитал приехавший в Санкт-Петербург уроженец южных стран. Найдя подходящий цветочный ларек он вынес оттуда букет из 25 роз и игрушечного зайца. Момент грабежа с камер наблюдения опубликовал сайт 78.ru.

На опубликованных кадрах видно, что “Ромео” предусмотрительно положил мягкую игрушку в пакет.

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Подойдя к столу с букетами, он схватил один и побыстрее скрылся, спеша на свидание.

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Как сообщил источник журналистов в правоохранительных органах города, владелец ларька понес ущерб на сумму 3628 рублей 52 копейки.

Но дойти до любимой грабитель-романти не успел. Его оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов в центре города. Вместо романтического вечера грабитель остался ночевать в изоляторе. 

Ограбления

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