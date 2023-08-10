Криминал 10 августа 2023, 17:38 Полиция Петербурга задержала местного жителя за рекламу наркомагазина

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали уличного рекламщика наркомагазинов. Мужчина наносил в городе граффити с адресом торговой точки и получал за каждые по 90 рублей. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию с заявлением обратился представитель ЖКХ. Он рассказал, что на улицах Будапештская, Турку и Пражская стали появляться граффити с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков. Полиция возбудила дело по статье «Вандализм».

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Злоумышленника удалось задержать по ориентировке 7 августа в Кировском районе. Во время обыска у него обнаружили три баллончика с краской и трафарет.

Лишь во Фрунзенском районе он нанес более 200 объявлений.