Полиция Петербурга задержала подозреваемого в похищении семилетнего мальчика

Находящегося на учете в психоневрологическом диспансере петербуржца задержали за похищение с детской площадки семилетнего мальчика. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Полицию вызвал житель Невского района Санкт-Петербурга. Он пояснил, что увидел, как одинокий сосед завел в свою квартиру неизвестного мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ребенок находился вместе с сестрой на детской площадке. Оттуда его забрал подозреваемый в похищении. Полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли дверь в квартиру, где нашли пропавшего мальчика.

Хозяина квартиры задержали. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи завели уголовное дело по статье «Похищение человека».