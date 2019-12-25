Полиция Петербурга разыскивает злоумышленника, выстрелившего в шею оппоненту после драки в автобусе
В одном из автобусов Санкт-Петербурга произошла драка из-за неоплаченного проезда. Одному из участников конфликта после этого прострелили шею. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 22 декабря. Сразу несколько человек обратились в полицию с сообщением о молодом человеке с ранением в области шеи. По данным правоохранителей, конфликт начался в автобусе из-за «зайца». В итоге злоумышленник выстрелил в одного из участников конфликта из травматического пистолета и скрылся.
На остановке полицейские обнаружили мужчину с ранением. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Драка в автобусе попала на запись камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении злоумышленника, обращаться в полицию Калининского района по телефонам: 540 -02-02, 573-06-60.