Полиция Петербурга разыскивает злоумышленника, выстрелившего в шею оппоненту после драки в автобусе

Инцидент произошел 22 декабря. Сразу несколько человек обратились в полицию с сообщением о молодом человеке с ранением в области шеи. По данным правоохранителей, конфликт начался в автобусе из-за «зайца». В итоге злоумышленник выстрелил в одного из участников конфликта из травматического пистолета и скрылся.

На остановке полицейские обнаружили мужчину с ранением. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Драка в автобусе попала на запись камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении злоумышленника, обращаться в полицию Калининского района по телефонам: 540 -02-02, 573-06-60.