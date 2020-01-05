Полиция Петербурга начала розыск нацистов-зачинщиков «огненного шоу» в центре

В центре Петербурга толпа молодых людей устроила «огненное шоу», перекрыв движение по проспекту Бакунина. Хулиганы жгли файеры и дымовые шашки и выкрикивали нацистские лозунги. Полиция разыскивает участников хулиганской выходки.

«Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», — рассказали местные жители. Их слова привел сайт «Фонтанка».

По факту происшествия полиция Петербурга возбудила уголовное дело. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О том, что группа молодых людей устроила переполох в центре Петербурга, в полицию сообщила местная женщина. По ее словам, у одного из баров по проспекту Бакунина человек 20-25 кричат, скандалят и перекрыли движение автотранспорта. Наряд полиции, прибывший по указанному адресу, никого на месте происшествия не обнаружил: тому времени хулиганы разбежались.

Но остались записи с камер видеонаблюдения и свидетельства очевидцев в соцсетях. Изучив эти доказательства, правоохранители приняли решение отыскать возмутителей спокойствия. Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.