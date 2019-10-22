Полиция Петербурга начала поиски гражданина Ливии, вспоровшего живот другу

Инцидент произошел в поселке Славянка Пушкинского района в парадной дома на Галицкой улице. Сожительница иностранца находилась на месте преступления и позвонила в скорую помощь, когда мужчина сбежал.

Как сообщил портал «Невские новости», пострадавшего доставили в больницу № 38 с глубокой раной брюшной полости. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Полиция ищет мужчину высокого роста с длинными темными, кудрявыми волосами, карими глазами и серьгой в правом ухе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.