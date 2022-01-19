Полиция Петербурга изъяла схрон оружия и партию кокаина у местной жительницы

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга в ходе обработки поступившей оперативной информации о возможном наличии наркотических средств провели проверку одной из квартир на Краснопутиловской улице. Он изъяли две единицы огнестрельного оружия, патроны и почти 400 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщило ведомство, 30-летняя женщина выдала полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова и восемь боеприпасов к нему, а также около 400 граммов наркотиков (кокаина).

Источник фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и оружия.

Ранее сообщалось, что под Петербургом полицейские провели рейд в местах проживания цыган в рамках расследования уголовных дел о кражах и мошенничестве, обнаружив оружие и наркотики.