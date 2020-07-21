Полиция передала воду заложникам в Луцке. Их не отпускают уже 9 часов

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош (захвативший заложников — ред.) разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель (главы — ред.) Национальной полиции Евгений Коваль», — сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Телеканал NEWSONE вел трансляцию с Театральной площади, где находится автобус с заложниками. На видео к машине подходит человек в ярком жилете, в руках у него пачки с водой, которую передали заложникам. Во время трансляции было слышен выстрел в момент, когда полицейский отходил от автобуса.

Контроль над ситуацией в Луцке взял президент Украины Владимир Зеленский. Перед тем, как Кривош вышел на связь с полицией, он разговаривал с российскими и украинскими журналистами. Он рассказал, что у него есть оружие и взрывчатка.