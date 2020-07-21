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    21 июля 2020, 19:40

    Полиция передала воду заложникам в Луцке. Их не отпускают уже 9 часов

    Мария Шагиахметова

    Переговоры с Максимом Кривош, захватчиком пассажиров автобуса в Луцке, закончились тем, что злоумышленник разрешил передать заложникам воду. Мужчина удерживает людей в автомобиле с 10 утра.

    «Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош (захвативший заложников — ред.) разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель (главы — ред.) Национальной полиции Евгений Коваль», — сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

    Телеканал NEWSONE вел трансляцию с Театральной площади, где находится автобус с заложниками. На видео к машине подходит человек в ярком жилете, в руках у него пачки с водой, которую передали заложникам. Во время трансляции было слышен выстрел в момент, когда полицейский отходил от автобуса.

    Контроль над ситуацией в Луцке взял президент Украины Владимир Зеленский. Перед тем, как Кривош вышел на связь с полицией, он разговаривал с российскими и украинскими журналистами. Он рассказал, что у него есть оружие и взрывчатка.

    Новости SMI.FM