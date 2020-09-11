Полиция Пензы задержала подозреваемых в вымогательстве денег у пенсионеров

Полиция Пензы задержала подозреваемых в вымогательстве денег у пожилых людей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что во вторник, 8 сентября, представители правоохранительных органов задержали пять человек от 23 до 47 лет. Предполагаемые мошенники с весны 2018 года до конца лета нынешнего года приходили в квартиры пенсионеров, предлагая заменить комплектующие изделия, пишет «Пенза-пресс».

По данным следствия, они создавали видимость неисправности оконных конструкций. Для устранения «поломки» у жертв вымогали деньги. В целом пострадали 40 человек. Они потеряли порядка 1,3 миллиона рублей. Выясняются все детали совершенных преступлений.