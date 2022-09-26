Полиция оцепила улицы вокруг школы в Ижевске | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Криминал

26 сентября 2022, 13:20

Полиция оцепила улицы вокруг школы в Ижевске

Видео: полиция оцепила район у школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

Читать 360tv в

Полиция оцепила подъездные дороги и территорию вблизи школы № 88 в Ижевске, где произошло нападение со стрельбой. В интернете появилось видео с места событий. Уголовное дело передали для расследования в Главное следственное управление СК России.

«По поручению главы ведомства криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Дело передали из регионального управления в главное. Его возбудили по двум статьям Уголовного кодекса — за убийство и незаконное хранение оружия.

Реклама

Мужчина 1988 года рождения в черной майке с нацистской символикой и балаклаве утром 26 сентября пришел в школу и открыл огонь, а потом совершил самоубийство. ТАСС сообщил, что у него было два травматических пистолета, переделанных в боевые.

Погибли 13 человек, в том числе охранники, учителя и учащиеся. Ранены более 20 человек. Их, по данным Минздрава Удмуртии, доставили в медучреждение. Для родителей запустили горячую линию и в ближайшее время опубликуют списки потерпевших. В Удмуртии объявили траур до 29 сентября.

Стрельба

Школы

МВД РФ

Удмуртия

Росгвардия

Следственный комитет России

Стрельба в школе в Ижевске

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама