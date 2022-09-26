Полиция оцепила улицы вокруг школы в Ижевске | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

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Viber Полиция оцепила улицы вокруг школы в Ижевске Видео: полиция оцепила район у школы № 88 в Ижевске, где произошла стрельба

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Полиция оцепила подъездные дороги и территорию вблизи школы № 88 в Ижевске, где произошло нападение со стрельбой. В интернете появилось видео с места событий. Уголовное дело передали для расследования в Главное следственное управление СК России.

«По поручению главы ведомства криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.

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Дело передали из регионального управления в главное. Его возбудили по двум статьям Уголовного кодекса — за убийство и незаконное хранение оружия.

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Мужчина 1988 года рождения в черной майке с нацистской символикой и балаклаве утром 26 сентября пришел в школу и открыл огонь, а потом совершил самоубийство. ТАСС сообщил, что у него было два травматических пистолета, переделанных в боевые.

Погибли 13 человек, в том числе охранники, учителя и учащиеся. Ранены более 20 человек. Их, по данным Минздрава Удмуртии, доставили в медучреждение. Для родителей запустили горячую линию и в ближайшее время опубликуют списки потерпевших. В Удмуртии объявили траур до 29 сентября.

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