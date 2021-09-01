Полиция открыла дело в отношении водителя, сбившего насмерть пешехода в Чите

Следственное подразделение городского управления МВД в Чите открыло уголовное дело в отношении 35-летнего водителя. Он насмерть сбил полицейского.

На сайте регионального МВД сказано, что дело заведено по факту ДТП. Водителя обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, а также побеге с места происшествия.

Мужчина может получить 12 лет лишения свободы с запретом в течение трех лет занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью. Водителя отправили в изолятор временного содержания.

Случай произошел 31 августа, написал РБК. По версии следствия, мужчина за рулем внедорожника Nissan Terrano проехал через бордюр и наехал на двух пешеходов. После этого он скрылся с места, но его задержали инспекторы. Один пешеход, которым оказался сотрудник полиции, скончался. Девушка была госпитализирована с тяжелыми травмами. При этом ГТРК «Чита» сообщала, что оба пострадавших — студенты.