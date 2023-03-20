Криминал 20 марта 2023, 18:56 Полиция организовала проверку после избиения сотрудника у кафе в Петергофе

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Двое мужчин — отец и сын — в состоянии алкогольного опьянения избили сотрудника полиции рядом с кафе на Разводной улице возле дома № 29 в Петергофе. В связи с этим полиция организовала проверку. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Ситуация произошла 19 марта около двух часов ночи. Злоумышленники устраивали ссоры с посетителями, а также мешали окружающим. На место происшествия прибыли полицейские. Один из мужчин избил сотрудника. Для задержания отца и сына пришлось применить физическую силу и спецсредства.