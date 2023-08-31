Криминал 31 августа 2023, 00:01 Полиция организовала погоню за пьяным жителем Санкт‑Петербурга

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В Санкт-Петербурге полиция организовала погоню за пьяным водителем. Мужчина остановился лишь после того, как врезался в фонарный столб. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Наряд ДПС в ночь на 29 августа попытался остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал требование и лишь увеличил скорость. Началась погоня.

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Злоумышленник нарушал правила ПДД и создавал опасную ситуацию для других водителей. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб на улице Советов в поселке Токсово.

После аварии мужчина бросил автомобиль с 31-летним пассажиром и убежал в лес. Однако спустя время вышел на трассу в нескольких метрах от места ДТП. Его задержали.