Полиция обнаружила наркотики в детском кресле у сибиряка

В службу доставки города пришла подозрительная посылка. 22-летнему местному жителю прислали детское кресло, внутри которого были запрещенные вещества.

«В помещении транспортной компании обнаружена посылка — детское кресло, внутри которого были спрятаны два пакета с психотропным веществом амфетамин общей массой 958,1 грамма. Наркотик изъят», — отметили правоохранители.

Получателем является ранее не судимый парень. По предварительным данным, он состоит в преступной группе, сбывающей наркотики в Сети и через закладки. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело.

Молодой человек был арестован. В настоящий момент ведется расследование.