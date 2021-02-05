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    05 февраля 2021, 13:49

    Полиция обнаружила наркотики в детском кресле у сибиряка

    Полина Петрова

    Сотрудники полиции Новосибирска обнаружили наркотики, спрятанные в детском кресле у молодого человека, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.
    Полиция обнаружила наркотики в детском кресле у сибиряка

    В службу доставки города пришла подозрительная посылка. 22-летнему местному жителю прислали детское кресло, внутри которого были запрещенные вещества.

    «В помещении транспортной компании обнаружена посылка — детское кресло, внутри которого были спрятаны два пакета с психотропным веществом амфетамин общей массой 958,1 грамма. Наркотик изъят», — отметили правоохранители.

    Получателем является ранее не судимый парень. По предварительным данным, он состоит в преступной группе, сбывающей наркотики в Сети и через закладки. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело.

    Молодой человек был арестован. В настоящий момент ведется расследование.