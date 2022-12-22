22 декабря 2022, 15:47
Полиция обнаружила наркоплантацию в жилом доме Петербурга
Полиция задержала двух человек по подозрению в организации наркоплантации в двух квартирах жилого дома в Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Во время обыска в квартирах нашли 30 килограммов марихуаны, 285 кустов конопли и различное оборудование.
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«Изъятое направлено на экспертизу. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Волк.
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Расследование дела продолжается.
Наркотики
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