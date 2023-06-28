Криминал 28 июня 2023, 15:24 Полиция объявила в розыск сбежавшего воспитанника детдома из Красноярского края СК начал проверку после исчезновения подростка из детдома в Красноярском крае

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В Красноярском крае исчез воспитанник одного из детских домов, сообщила пресс-служба регионального СК. По предварительной информации, 17-летний молодой человек может быть вооружен.

В ведомстве рассказали, что подросток покинул Бородинский детский дом днем 25 июня. Он отправился к отцу своего знакомого, который живет на Нагорной улице в Бородине. После его визита из сейфа мужчины пропали две единицы огнестрельного оружия и патроны к ним. Молодого человека объявили в розыск, но пока не нашли.

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В пресс-службе краевого МВД сообщили, что полицейские установили причастность подростка 2006 года рождения к хищению оружия. На розыск несовершеннолетнего направили правоохранителей.

«На вид 17 лет, 160 сантиметров, худощавого телосложения, нос средний, глаза темно-карие, волосы темно-русые, короткая стрижка, речь ясная», — отметили в полиции.

Там добавили, что подросток был одет в серую кофту с капюшоном и темно-синие штаны. Всех, кто обладает информацией о местоположении молодого человека, попросили сообщить об этом по телефонам 8(39168)-4-32-96 или 102.

В прошлом году несовершеннолетний из Нижнего Новгорода ударил ножом обидчика своего отца. От полученных ран мужчина умер. Подросток частично признал вину.