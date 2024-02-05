Криминал 05 февраля 2024, 05:22 Полиция объявила в розыск двух свердловчан, которым светит до 10 лет тюрьмы РИА «Новости»

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Правоохранители объявили в розыск двух жителей Свердловской области, каждому из которых светит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в группе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» в соцсети «ВКонтакте».

Полиция Каменска-Уральского ищет двух местных жителей — Алексея Корьякина (Смертина) и Дениса Степаненко.

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В отношении первого возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Второй мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере.

Каждому из них светит наказание до 10 лет лишения свободы.

Уральские правоохранители объявили в розыск еще местную супружескую пару — 22-летнюю Евгению и 23-летнего Кирилла Ступиных.

«Обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков», — уточнило ведомство.

Ранее полицейские задержали в Удмуртии наркоторговца, который находился в федеральном розыске. В ходе досмотра у него обнаружили 200 пакетиков с запрещенными веществами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.