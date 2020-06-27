Полиция обезвредила угрожавшего гранатой пьяного жителя Коломны

Пьяный житель Коломенского городского округа избивал мать, требуя денег на водку. Когда женщина вызвала полицию, то мужчина начал угрожать им предметом, похожим на гранату. Об этом сообщила руководитель пресс службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Когда правоохранители потребовали от пьяного мужчины оставить мать и отправиться с ними в отдел, то он достал гранату и заявил, что всех взорвет.

Со снарядом в руках он вышел на лестничную площадку, а на слова полицейских продолжал угрожать взрывом. В итоге правоохранители выстрелили в дебошира из табельного оружия. Они перевязали раненого и отправили его в больницу.