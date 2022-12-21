Криминал 21 декабря 2022, 05:36 Полиция Новокузнецка задержала серийного поджигателя

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Жителя Новокузнецка задержали за поджог бани соседей. Он уже привлекался к ответственности за подобные преступления, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Сумма ущерба составила в районе 20 тысяч рублей, уточнил сайт «Дни.ру». Мужчина уточнил, что в момент совершения преступления был пьян. Также он рассказал, что просто хотел посмотреть на «большой костер».