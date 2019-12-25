Полиция Новгородской области отказалась искать ребенка

Как говорится в материалах дела, 30 декабря 2018 года в полицию Великого Новгорода поступило обращение от женщины, которая рассказала, что ее ребенка удерживают в неизвестном месте, требуя выкуп и угрожают убийством мальчика, написало ИА «Русская планета».

Мать ребенка предоставила полицейским аудиозапись телефонного разговора с похитителем, но ее стали убеждать, что поводов волноваться нет. Проводить оперативно-розыскные мероприятия силовики также не стали.

На следующий день тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. Выяснилось, что двое мужчин, требовавших от местной жительницы выкуп, забили ребенка битой и гантелей.

В отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть».