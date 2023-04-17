Криминал 17 апреля 2023, 16:12 Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку после стрельбы в мебельном магазине

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Житель Нижнего Новгорода в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в мебельном магазине в ТЦ «Фестиваль» на Казанском шоссе. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее злоумышленник занимал должность охранника в этом магазине. После того, как мужчина лишился работы, он регулярно приходил в магазин и ругался с сотрудниками. Накануне он принес туда пистолет, выстрелил в потолок, после чего ушел с места происшествия.

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Как сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, полиция организовала проверку случившегося. Теперь сотрудникам органов предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.