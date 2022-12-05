Криминал 05 декабря 2022, 06:35 Полиция Николаева отказалась возбуждать против польских наемников уголовное дело за изнасилование РИА «Новости»: в Николаеве польские наемники изнасиловали двух девушек, но их не наказали РИА «Новости»

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Польские наемники совершают в Николаеве преступления, но власти Украины запретили их наказывать. Источник рассказал РИА «Новости», как они изнасиловали двух местных девушек, а полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

«По городу ездят на машинах с польскими номерами, беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», — рассказал местный житель.

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Обе девушки при поддержке семьи обратились в полицию, но там отказались принимать их заявления. Правоохранители сказали, что киевский режим распорядился закрывать глаза на их поведение, так как наемники из Польши — союзники и защитники Украины.

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Этот же информатор рассказал, что семья главы районной администрации Виталия Ким так и не вернулась в Николаев. Его жена и сын приехали в город, сделали несколько снимков и видео, а потом опять уехали. Сам чиновник заявил об обратном.

Вооруженные силы Украины сократили гонорар своим иностранных наемникам. Если в начале спецоперации они получали по 1250—1500 евро в день, то теперь только по 1000 евро. Российские военные выяснили это из радиоперехватов.