Полиция Нидерландов предотвратила теракт

Сотрудники силовых структур Нидерландов задержали двух человек, которые планировали осуществить теракт. По информации «Свободной прессы», мужчины 20 и 34 лет собирались совершить нападение с использованием жилетов со взрывными устройствами и начиненных взрывчаткой автомобилей. Задуманное планировали осуществить в конце года. Одного из подозреваемых задержали в доме в городе Зутермер, второго — на улице в Гааге.

Где именно планировался теракт пока неизвестно.