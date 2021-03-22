Полиция нашла в Петербурге склад с паленой водкой, расследуя смерть пенсионера

Полицейские вышли на склад с контрафактным алкоголем во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, расследуя гибель пожилого мужчины и его зятя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Тела 58-летнего петербуржца и его 33-летнего зятя нашли на улице Турку в Петербурге без признаков насильственной смерти. Правоохранительные органы выяснили, что мужчины злоупотребляли алкоголем. По предварительным данным, смерть произошла из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщил портал 78.ru.

Полицейские выяснили, что паленую водку изготавливали в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице. Полиция нашла там и изъяла более 3,5 тысячи бутылок. Общий объем некачественного алкоголя составил свыше тысячи литров. Стражи порядка также обнаружили бочку на тысячу литров и много тар, которые подготовили для разлива продукции.

Сейчас МВД ищет людей, которые причастны к организации этого бизнеса. Решается вопрос об открытии уголовного дела.