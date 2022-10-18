78.ru: полиция нашла у подозреваемого в мошенничестве петербуржца 112 банковских карт | 360°

18 октября 2022, 16:26
78.ru: полиция нашла у подозреваемого в мошенничестве петербуржца 112 банковских карт
Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве. У него нашли 112 банковских карт сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник.
По данным сайта «Политика сегодня», мужчина может быть причастен в похищению 1,8 миллиона рублей со счета одной компании. Также силовики обнаружили у него шесть мобильных телефонов.
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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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