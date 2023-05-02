Криминал 02 мая 2023, 22:16 Полиция нашла тело пропавшей в Краснодарском крае девушки-аниматора «112»: тело пропавшей в Краснодарском крае девушки-аниматора обнаружили следователи РИА «Новости»

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В Краснодарском крае следователи нашли тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тело девушки обнаружили по указке подозреваемых в убийстве. Ранее их задержала полиция. Фигуранты дела указали на место, где находилось тело Мостыко. Судьба пропавшего вместе с ней директора ивент-агентства Кирилла Чубко пока неизвестна.

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Следователи выясняют причины произошедшего, в том числе факт умышленного и заранее запланированного убийства.

Двое аниматоров пропали в Выселковском районе Краснодарского края 28 апреля. Через несколько дней, 1 мая, на трассе М-4 «Дон» в Брюховецком районе обнаружили полностью сгоревший автомобиль Кирилла Чубко. В поисках пропавших задействовали около 200 человек. Супруга директора ивент-агентства Дарья Чубко рассказала, что с карты Кирилла в общей сложности сняли около 200 тысяч рублей.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму».