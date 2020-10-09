Полиция нашла открытые чердаки и незаконные хостелы в Санкт-Петербурге

Правоохранители проверяли сдаваемые квартиры и искали нелегальных мигрантов, которые проживают в них. Кроме того, были найдены квартиры, которые используются как незаконные хостелы.

«Параллельно полицейские оценили и уровень инженерной защищенности жилых домов. 11 из них были готовы принять экскурсии по крышам: доступ в чердачные помещения был открыт», — рассказали в ведомстве.