Полиция нашла наркотики в игрушках-поросятах

Партию запрещенных веществ пытались реализовать под видом игрушек-поросят в Дзержинске. Сбыт наркотиков пресечен, драгдилеры задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступников задержали в квартире на Октябрьской улице Дзержинска. Ими оказались два брата. «Коммерсант» уточнил, что они занимались незаконным сбытом синтетического наркотика метилэфедрон.

«Ранее судимые братья приготовили для сбыта через тайники-закладки на территории Дзержинска 44 свертка, которые спрятали в детские резиновые игрушки», — отметили в МВД области.

Известно, что мужчины уже имеют несколько судимостей. Им вменяли преступления против собственности. Незаконный бизнес они также вели вместе.

Операцию по пресечению незаконной торговле наркотиками проводили сотрудники четвертого отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с сотрудниками ОКОН УМВД России по Дзержинску. Им оказывал поддержку силовой отряд специального назначения полиции.