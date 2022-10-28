Полиция нашла нападавшего на женщин в Омске грабителя | 360°

28 октября 2022, 10:34
Полиция нашла нападавшего на женщин в Омске грабителя
Следком сообщил о задержании подозреваемого в нападении на пенсионерку в Омске
В Омске грабитель с ножом напал на двух женщин, в том числе 81-летнюю пенсионерку. Подозреваемого задержали в Амурском поселке, сообщил Следственный комитет России.
Оба нападения он совершил 26 октября. Около 15 часов мужчина зашел за пенсионеркой в подъезд на улице Челюскинцев, несколько раз ранил ее ножом, отобрал сумку и сбежал. Женщину госпитализировали. Камера видеонаблюдения сняла ограбление. Вечером на улице Съездовской он встретил 20-летнюю девушку и отобрал пакет с вещами, пригрозив ножом.
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Расследование по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина взяли на контроль в центральном аппарате. Следователи построили маршрут грабителя и нашли его дома, в Амурском поселке. Нож изъяли, мужчина показал, где выбросил краденую сумку.
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«Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости подозреваемого», — сообщили в СКР.
Уголовное дело возбудили по двум статьям: за разбой и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Подозреваемого отправили в изолятор, меру пресечения ему назначит суд.
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