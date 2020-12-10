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    10 декабря 2020, 13:46

    Полиция нашла более 3 кг наркотиков в квартире под Петербургом

    Алена Макаренко

    Полицейские задержали производителей синтетических наркотиков, которые устроили лабораторию в съемной квартире в Мурине Ленинградской области. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

    Во время обыска квартиры стражи порядка обнаружили и изъяли более трех килограммов наркотиков, химические вещества для их производства и оборудование. Правоохранители задержали организатора лаборатории и непосредственного изготовителя запрещенных веществ. Их обвинили в хранении, производстве и сбыте наркотиков, после чего заключили под стражу.

    Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи узнают, причастна ли полиция к незаконному обороту наркотиков.

    Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить штраф за потребление запрещенных веществ. Сейчас в качестве наказания за потребление наркотиков и психотропных веществ предусмотрены штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей или до 15 суток административного ареста.