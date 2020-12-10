Полиция нашла более 3 кг наркотиков в квартире под Петербургом

Во время обыска квартиры стражи порядка обнаружили и изъяли более трех килограммов наркотиков, химические вещества для их производства и оборудование. Правоохранители задержали организатора лаборатории и непосредственного изготовителя запрещенных веществ. Их обвинили в хранении, производстве и сбыте наркотиков, после чего заключили под стражу.

Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи узнают, причастна ли полиция к незаконному обороту наркотиков.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить штраф за потребление запрещенных веществ. Сейчас в качестве наказания за потребление наркотиков и психотропных веществ предусмотрены штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей или до 15 суток административного ареста.