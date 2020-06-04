Полиция нашла автомобиль красноярских грабителей, напавших на инкассаторов

В Красноярске полицейские нашли автомобиль «Жигули», на котором передвигались грабители, напавшие на инкассаторов возле Сбербанка. Стражи порядка напомнили, что за любую информацию о преступниках банк объявил вознаграждение в один миллион рублей.

В пресс-службе МВД Красноярского края рассказали, что преступники после ограбления скрылись на автомобиле ВАЗ-2106 с номерами Х 599 ЕХ 24.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые видели данный автомобиль <…> 30 мая 2020 года в период с 07:00 до 08:45 по улицам: Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова и если у вас имеется запись с автомобильного регистратора с изображением данного автомобиля, <…> просьба обратиться по телефонам горячей линии», — отметили в пресс-службе МВД.

Злоумышленники напали на двух инкассаторов в субботу утром у отделения Сбербанка на улице Щорса. Когда сотрудники банка вышли из бронированной машины, грабители подбежали к ним и открыли огонь в упор. После этого они выхватили сумку с деньгами и скрылись на автомобиле.

Инкассаторов госпитализировали в тяжелом состоянии. Их прооперировали.

После нападения возбудили уголовное дело о разбое. Сбербанк объявил вознаграждение в один миллион рублей за любую достоверную информацию, которая поможет поимке преступников.