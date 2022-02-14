Полиция накрыла в КБР организаторов финансовой пирамиды с доходом 915 миллионов рублей

Полиция поймала в Кабардино-Балкарии преступников, организовавших финансовую пирамиду. Члены банды успели обмануть почти три тысячи человек на общую сумму более 915 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. Они размещали в Сети объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая вкладчикам доход в размере почти ста процентов от суммы вклада, сообщило «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что на самом деле изначально выплаты осуществлялись за счет денег, которые преступники получали от новых клиентов. Потом они прекратились.

«В преступный оборот были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей», — отметила она.

Правоохранители задержали 18 человек, среди них — пять предполагаемых организаторов преступной схемы. Часть из них арестовали, часть отправили под домашний арест или избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще двое объявлены в розыск.

Для возмещения причиненного ущерба правоохранители изъяли у фигурантов 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 ювелирных изделий на 9,7 миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается.