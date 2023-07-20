Криминал 20 июля 2023, 07:48 Полиция начала розыск поджигателя военкомата и прокуратуры в Бердске Shot: мужчина пытался поджечь дверь военкомата в Бердске Новосибирской области РИА «Новости»

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В Бердске Новосибирской области мужчина пытался поджечь здание, в котором находятся военкомат и прокуратура. Ему удалось лишь подкоптить дверь, огонь погас. Полиция начала розыск злоумышленника, сообщил Telegram-канал Shot.

Около 20 часов 19 июля неизвестный пришел к зданию на улице Первомайской, облил дверь горючей жидкостью, поджег и сбежал. Площадь возгорания составила около 0,5 квадратных метра. Огонь погас за пару минут, успев лишь немного подкоптить массивную деревянную дверь. Никто не пострадал.

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Полицейские нашли на месте поджога пятилитровую пластиковую бутылку и черный пакет, возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений» и начали розыск подозреваемого. Им предстоит выяснить, что именно стало целью поджигателя — в здании находятся и военкомат, и прокуратура.

В мае 19-летний парень, по информации Telegram-канала Baza, по наводке собеседника в соцсетях поджег военкомат в Мурманске. Пожар потушили на площади 100 квадратных метров.