Полиция начала розыск экс-промоутера Емельяненко

По информации сайта «Аргументы и факты», правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Раевского. Ему грозит наказание по статье за незаконный сбыт запрещенных веществ.

Ранее Александра Емельяненко арестовали на семь суток за хулиганство в Анапе. По словам бойца, он устроил мелкий дебош в поселке Су-Псех в январе.