Полиция начала розыск экс-промоутера Емельяненко
Полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск бывшего промоутера российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Олега Раевского обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.
По информации сайта «Аргументы и факты», правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Раевского. Ему грозит наказание по статье за незаконный сбыт запрещенных веществ.
Ранее Александра Емельяненко арестовали на семь суток за хулиганство в Анапе. По словам бойца, он устроил мелкий дебош в поселке Су-Псех в январе.