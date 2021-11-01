Полиция начала проверку после штурма ТЦ в Бурятии антиваксерами

Полиция проверит информацию о конфликте между жителями Улан-Удэ и охраной торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия.

По данным ведомства, полиции стало известно о конфликте в ТЦ 30 октября, около 11:00. Правоохранительные органы выехали на место случившегося.

«По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении ведомство, которое процитировало РИА «Новости».

В каком именно торговом центре произошел конфликт, не уточняется.

Ранее в некоторых Тelegram-каналах появилось видео, где группа людей прорвалась в ТЦ. Мужчина и женщины схватили стоящего в дверях охранника и попытались оттолкнуть его. Потом недовольные женщины прошли в здании. В описании к ролику говорилось, что покупатели были без масок и QR-кодов.

В Бурятии в период нерабочих дней действует особый пропускной режим в торговые центры, на предприятия общепита, объекты торговли непродовольственными товарами, салоны красоты, спортивные объекты, отели и санатории. Также ТЦ можно пройти, если человек идет в расположенный там пункт вакцинации.

C 1 ноября при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде люди в республике должны показывать отрицательный ПЦР-тест.