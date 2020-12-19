Полиция начала проверку после нападения наркоторговца в Егорьевске

Накануне вечером, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю, находившиеся в командировке в Егорьевске, обнаружили 38-летнего подозреваемого в распространении наркотиков. По ее словам, он начал стрелять в сторону правоохранителей, затем попытался скрыться. На помощь к коллегам из Камчатского края пришли местные сотрудники ДПС.

«Старший наряда вышел из автомашины и стал преследовать правонарушителя, в ответ мужчина произвел два выстрела в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции догнал убегавшего и повалил на землю. В этот момент произошел выстрел из оружия подозреваемого, в результате чего он скончался на месте от полученного ранения», — сообщила Татьяна Петрова.

Пострадавших среди полицейских не было.

Сейчас по данному факту МВД и руководители территориального отдела полиции, УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Камчатскому краю проводят проверку.