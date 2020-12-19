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    19 декабря 2020, 14:51

    Полиция начала проверку после нападения наркоторговца в Егорьевске

    Екатерина Шамина

    Наркоторговец, который открыл стрельбу по полицейским во время задержания, был убит из своего пистолета. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова ТАСС. Она рассказала, что после происшествия начата проверка.

    Накануне вечером, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю, находившиеся в командировке в Егорьевске, обнаружили 38-летнего подозреваемого в распространении наркотиков. По ее словам, он начал стрелять в сторону правоохранителей, затем попытался скрыться. На помощь к коллегам из Камчатского края пришли местные сотрудники ДПС.

    «Старший наряда вышел из автомашины и стал преследовать правонарушителя, в ответ мужчина произвел два выстрела в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции догнал убегавшего и повалил на землю. В этот момент произошел выстрел из оружия подозреваемого, в результате чего он скончался на месте от полученного ранения», — сообщила Татьяна Петрова.

    Пострадавших среди полицейских не было.

    Сейчас по данному факту МВД и руководители территориального отдела полиции, УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Камчатскому краю проводят проверку.