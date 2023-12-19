Криминал 19 декабря 2023, 16:31 Полиция начала поиски угрожавших убийством семье погибшего в Марьинке бойца МВД завело дела после угроз семье погибшего в Марьинке бойца Рудакова РИА «Новости»

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Родственники погибшего в Марьинке военного Романа Рудакова, оставившего надпись с просьбой позаботиться о его семье на стене разрушенного дома, столкнулись с угрозами убийством со стороны неизвестных. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что отдел дознания по Батайску завел уголовное дело за угрозы. Изначально в ведомстве допустили, что неизвестные действовали с территории Украины. Дело завели по итогам проведенной проверки.

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Об истории Романа Рудакова сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он рассказал, что военный входил в состав штурмовой группы, попавшей в засаду. В ходе боя мужчина успел оставить надпись на стене дома с просьбой позаботиться о его родных.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военного.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дал распоряжение оказать всю необходимую помощь семье погибшего Романа Рудакова.

«Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — пообещал руководитель региона.

Он подчеркнул, что в минувший понедельник семью уже навестил глава администрации Батайска и представитель Минобороны.