Полиция начала поиски поджигателя машин в Ленинградской области

Неизвестный поджег автомобили в поселке Бугры Ленинградской области. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Полиция организовала поиски злоумышленника. Об этом сообщили «Невские новости».

Во Всеволожском районе Бугров произошел пожар. Там загорелись четыре иномарки. Звонок в службу МВД поступил 2 ноября. Следователи установили, что огонь охватил автомобили Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Hyundai Sonata и Kia Rio. При этом последний автомобиль являлся собственностью каршеринговой компании.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный человек поджег Volkswagen Polo и Kia Rio. После этого он покинул место преступления. Огонь уничтожил полностью два автомобиля. Остальные пострадали частично. Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

«Приметы преступника: мужчина на вид 30-35 лет, рост 180 см, НТС, одет в куртку темную с капюшоном, брюки темные», — заявили в ведомстве.